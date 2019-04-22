2019-04-22T13:08:56+03:00
Общество

В скверах Липецка появятся новые лавочки и урны

Областной центр облагораживают к лету
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк обновляют к летнему сезонуЛипецк обновляют к летнему сезонуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липецк готовят к новому сезону. В сквере на площади Революции демонтировали малые архитектурные формы. Модернизируют деревянные основания лавочек. На улице Ленина установят новые, более современные скамейки. На обеих территориях появятся новые урны. До 9 Мая аналогичные изменения ждут площадь героев и улицу Гагарина напротив Быханова сада.

Кроме того, сотрудники «Зеленхоза» уже высаживают деревья и разбивают цветники. На пересечении улиц Зегеля и Интернациональная появятся 12 лип-крупномеров. На днях на площади Революции начнут ухаживать за розами. Сотрудники управления начнут их окучивать, удобрять и подкармливать. И уже в июне цветы будут радовать глаз липчан и гостей города своей красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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