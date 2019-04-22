Под Липецком грабители на ходу разгрузили фуру с ювелиркой на 16 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-22T13:11:33+03:00

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В Липецкой области приговорили дорожных грабителей-каскадеров. Дерзкое ограбление произошло еще в декабре 2016 года. Для этих целей бандиты специально переоборудовали машину так, чтобы с нее можно было грабить фуры.

Согласно материалам дела, все произошло ночью с 1 на 2 декабря, на трассе «Орел-Тамбов» в Задонском районе. В налете участвовали пять человек. Они выследили спецгрузовик «Хендай», который перевозил ювелирные украшения. Драгоценный груз перевозили и охраняли сотрудники Главного центра спецсвязи.

Но усиленная охрана не помешала грабителям. Прямо на ходу они подъехали к фургону, вскрыли хранилище и выгрузили ювелирные украшения на 16 миллионов рублей. Также добычей разбойников стали важные документы и секретная почта.

Помимо этого ограбления за участниками банды тянется целый ряд других преступлений, хранение наркотиков в особо крупном размере и незаконное хранение боеприпасов – у одного из налетчиков нашли гранату.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за грабеж, хранение наркотиков и оружия двоим участникам банды дали по 8.5 лет строгого режима и взыскали материальный ущерб.

Напомним, что в 2018 году под Липецком задержали таких же каскадеров, которые взяли на абордаж фуру с мясом птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU