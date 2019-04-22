2019-04-22T13:49:16+03:00
Общество

Во вторник в Липецке отключат тепло

Соответствующее постановление уже подписано
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключают теплоВ Липецке отключают теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 23 апреля, в Липецке отключат отопление. Соответствующее постановление уже подписано. Как сообщили в пресс-службе городского департамента ЖКХ, тепло отключат завтра во всех домах областного центра, кроме объектов здравоохранения и образовательных учреждений.

Напомним, что потребителей отключают от систем отопления, если в течение нескольких дней среднесуточная температура выше +8 градусов. Этим днем в областном центре довольно тепло и солнечно. Термометр показывает около 17 градусов тепла. К вечеру температура опустится до 8 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст. Синоптики обещают теплую погоду в течение всей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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