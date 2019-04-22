В Липецкой области за 3 года вымерло больше 15 000 человек

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-22T14:35:04+03:00

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Липецкая область оказалась в середине демографического рейтинга регионов России – на 47 месте из 85. По данным «РИА Новости», за три года, с 2016 по 2018 год, население региона сократилось на 1.04%. То есть в Липецкой области вымерло более 15 000 человек.

По оценке специалистов, это связано с тем, что смертность значительно опережает рождаемость. Сказывается и тот фактор, что коренное население уезжает из региона.

С учетом общей численности населения Липецкой области, которая на 1 января 2019 года составила 1 144 055 человек, 15 000 это серьезная потеря. Для сравнения, 18 000 человек – население Данкова, в Чаплыгине и Задонске живут менее 15 000.

Прирост за счет мигрантов за три года составил чуть более 3500 человек, но это даже на треть не компенсировало вымирание.

По данным Липецкстата, опубликованным 15 апреля, население Липецкой области беспрерывно убывает с 2001 года. Антирекорд последних 9 лет был в 2018 году, когда в регионе стало меньше на 5757 человек. Причем смертность в том году была самая низкая за 18 лет. Причина в резком снижении рождаемости, которая в 2018 году в Липецке была самая низкая за 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU