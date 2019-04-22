2019-04-22T15:09:34+03:00
Общество

Почти 25 улиц Липецка останутся без воды, 12 – без света

Воды не будет до восьми часов вечера
Лия МУРАДЬЯН
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Света не будет в двух районахСвета не будет в двух районахФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке запланировано очередное отключение воды, которое связано с ремонтом коммуникаций. Как сообщает ЛГЭК, воду отключат во вторник, 23 апреля, с 10 до 20.00 по следующим адресам: улица Светлова, дома 29, 31, 31а; Ярославская, 13, 19, 2а; улица Писарева, с 1 по 37 дом; Центральная, с 8 по 43; котельная «Дачный».

Также без воды полностью останутся улицы: Пензенская, Таежная, Березовая, Станция Казинка, Фруктовая, Асфальтная, Липецкая, Кибальчича, 1-я Лесная, Артема, Железногорская, Патриотическая, Добровская, Бурлакова, Светлова, Комсомольская, Писарева, Толстого, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Дачная и Зорге.

В этот же день на 12 улицах частного сектора в разное время не будет электричества. С 9 до 17.00 отключат света на улицах: Огородная, Молодёжная, Третьякова, Цемзаводская, Скороходова и Родниковая.

Еще с 14 до 17.00 не будет электричества на улице Черняховского, Адмирал Макарова, Ферросплавной, Прокатной, Рязанской и переулке Задонский.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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