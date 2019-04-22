2019-04-22T15:29:25+03:00
Общество

В Липецк приехали новые автобусы для межрайонных маршрутов

Скоро транспорт выйдет на линию
Юлия КЛЮЕВА
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На межрайонные маршруты выйдут новые автобусыНа межрайонные маршруты выйдут новые автобусыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В этот понедельник, 22 апреля, в Липецк прибыли новые автобусы для межрайонных маршрутов. Автопарк ООО «Липецкие автобусные линии» обновится на 40%. Новый транспорт проверил врио губернатора Игорь Артамонов. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Уже скоро автобусы выйдут на линию.

- Три главных вопроса – экология, безопасность, комфорт, - отметил Игорь Артамонов. – Мы их решаем, обновляем. Дальше будем стимулировать частных перевозчиков.

Напомним, что совсем недавно в Липецкой области разгорелся скандал вокруг автобусного парка Задонска. Водители устроили забастовку, не вышли на работу. Позже работники написали заявление в прокуратуру. Они пожаловались на ужасающее состояние транспорта. В ходе проверки жалобы водителей подтвердились. Почти все автобусы неисправны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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