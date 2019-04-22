В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-22T15:33:03+03:00

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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 22 апреля, на трассе Орел-Тамбов в черте Липецка. Там на окружной дороге столкнулись два внедорожника и автобус. «ПАЗ», «Мерседес» и «УАЗ» перегородили полосу движения.

ДТП с двумя внедорожниками и ПАЗом .

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. О пострадавших участниках аварии пока неизвестно. Иномарку развернуло поперек дороги и разбило всю переднюю часть.

Во всех подробностях и причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить, кто стал виновником ДТП. Напомним, что за выходные на дорогах Липецкой области в 14 авариях пострадали 20 человек. Среди пострадавших было три пешехода. В одном из ДТП пешехода сбила 18-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос».

ИСТОЧНИК KP.RU