2019-04-22T15:33:03+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус

Последствия аварии на трассе снял регистратор [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в этот понедельник, 22 апреля, на трассе Орел-Тамбов в черте Липецка. Там на окружной дороге столкнулись два внедорожника и автобус. «ПАЗ», «Мерседес» и «УАЗ» перегородили полосу движения.

ДТП с двумя внедорожниками и ПАЗом .

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. О пострадавших участниках аварии пока неизвестно. Иномарку развернуло поперек дороги и разбило всю переднюю часть.

Во всех подробностях и причинах аварии разбирались сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить, кто стал виновником ДТП. Напомним, что за выходные на дорогах Липецкой области в 14 авариях пострадали 20 человек. Среди пострадавших было три пешехода. В одном из ДТП пешехода сбила 18-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики обещают липчанам летнюю погоду
В Липецке в районе Сырского Рудника пропал 90-летний пенсионер
В Липецк приехали новые автобусы для межрайонных маршрутов
Почти 25 улиц Липецка останутся без воды, 12 – без света
В Липецкой области за 3 года вымерло больше 15 000 человек
Во вторник в Липецке отключат тепло
Под Липецком грабители на ходу разгрузили фуру с ювелиркой на 16 млн. рублей
В скверах Липецка появятся новые лавочки и урны
В Липецке развесили объявления, где просят забрать бродячих животных, иначе их отравят
В Липецке на "зебре" 18-летняя автоледи сбила женщину
Игорь Артамонов: «Нацпроекты открывают для бизнеса новые возможности»
В Липецке несовершеннолетняя украла сумку у старушки
В Липецке «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе
Очевидцы сняли лесной пожар под Липецком
В Липецкой области спасатели вытащили из пруда тело рыбака
В понедельник 14 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды
Липчане вместе с руководителями города и области убрали Нижний парк
В Липецке в районе военного городка хотят восстановить стадион
Под Липецком отчим прижег пасынка раскаленной вилкой
Этой ночью в Липецке перекроют часть улицы Первомайской
В субботу 20 улиц Липецка останутся без холодной воды
С мусорных площадок Липецка вывозят старые покрышки
В субботу в Липецке до +16 градусов и без осадков
В воскресенье в Липецке во время Крестного хода встанут автобусы