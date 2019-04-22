2019-04-22T16:26:26+03:00
Общество

В Липецке в районе Сырского Рудника пропал 90-летний пенсионер

Дедушка может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал 90-летний дедушкаВ Липецке пропал 90-летний дедушкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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На прошлой неделе в Липецке пропал 90-летний пенсионер. В четверг, 18 апреля, Есипов Николай Иванович ушел из дома в 23.00 в районе переулка Рудный областного центра. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», дедушка может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 90 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы седые с залысиной.

Был одет: темно-серые брюки, коричневая болоньевая куртка, удлиненная шапка с козырьком.

Всех, кто видел Николая Есипова или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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