Синоптики обещают липчанам летнюю погоду

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-22T16:31:00+03:00

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На этой неделе погода в Липецке ожидается по настоящему летняя. По данным Росгидрометцентра, во вторник, 23 апреля, осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха в Липецке днем поднимется до +22 градусов. Ночью будет 1 до 6 градусов выше нуля. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метра в секунду, днем ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление немного поднимется до 755 мм ртутного столба.

Аналогичная солнечная погода с летним теплом продержится до выходных – почти всю неделю дневная температура будет выше +20 градусов. Самым теплым днем станет четверг, когда даже ночью столбик термометра не опустится ниже +10°С.

А в выходные ожидается первая в этом году гроза с сильным ливнем и порывами ветра. Согласно долгосрочному прогнозу, всю следующую неделю будет дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU