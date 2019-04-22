Новые «безопасные и качественные» дороги Липецка покрылись трещинами

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-22T17:02:02+03:00

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В Липецке сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции проверили состояние асфальта на новых дорогах Липецка, которые строили и ремонтировали в 2017 и 2018 годах по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Выездная проверка на улицах города показала, что новые дороги сделали некачественно. Проверяющие заметили, что на отремонтированных улицах раскрылись продольные швы на асфальте и люки выступают больше, чем положено.

Так на улицах Советской и Терешковой, которые масштабно отремонтировали летом 2017 года, новый асфальт растрескался. На улице Студеновской наблюдается шелушение асфальта. На Ковалева в районе остановок покрытие вовсе рассыпалось, а на Катукова «съехал» бортовой камень. На улицах Гагарина и Неделина после ремонта не восстановили покрытие на перекрестках с другими улицами. На многих улицах развалились пешеходные зоны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог, для устранения дефектов подрядчикам выдали предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU