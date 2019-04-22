1 мая в Липецке заработают фонтаны

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-22T18:05:50+03:00

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В День весны и труда в Липецке забьют фонтаны. Церемония открытия сезона работы городских фонтанов состоится 1 мая в 11.50.

Напомним, что в этот день пройдет шествие профсоюзов – начало в 9.00. На Соборной площади в 10 утра организуют детский праздник. Как сообщили в пресс-службе мэрии, перед собравшимися выступят руководители города и области. После на площади заработают интерактивные площадки и конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». Для горожан устроят концертно-игровую программу.

Также в этот день пройдет акция «Кораблик мечты». В 12.05 юные липчане спустят на водную гладь Комсомольского пруда кораблики, изготовленные ими на мастер-классах. При этом ребята загадают желания.

В 12.00 на Городище стартует фестиваль «Семья духом сильна». Развлекательные программы пройдут во всех парках города. Кроме того, через областной центр пройдет маршрут мотопробега «Мы наследники Великой Победы!». Православные байкеры проедут от площади Петра Великого до площади Героев, где возложат цветы к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU