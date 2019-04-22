В Липецке пьяный парень сдал в комиссионку телевизор из арендованной квартиры

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-22T18:49:51+03:00

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Жителю Липецкой области предъявили обвинение в краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Так, в январе этого года 23-летний парень приехал на выходные в Липецк из района. Обвиняемый поселился в квартире, которую ему сдал в аренду 49-летний мужчина.

Вечер парень провел незабываемо – распивал спиртные напитки в квартире. В какой-то момент он понял, что ему нужны деньги для продолжения банкета. Обвиняемый быстро нашел решение. Он похитил из квартиры телевизор и сдал его в комиссионку. За технику парень получил 15 тыс. рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.159 УК РФ «Кража». Материалы дела с обвинительным актом направили в суд. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU