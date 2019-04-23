Пенсионер, пропавший в районе Сырского Рудника в Липецке, погиб

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-23T08:07:03+03:00

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На прошлой неделе в Липецке пропал 90-летний дедушка. Николай Есипов ушел из дома в районе Сырского Рудника в прошедший четверг, 18 апреля. Пенсионера искали родственники и волонтеры. Накануне, 22 апреля, пришла неутешительная новость. Дедушку нашли. К сожалению, пенсионер погиб. Об этом сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей". Приносим соболезнования родным и близким.

Волонтеры напоминают липчанам о том, что всегда нужно проявлять бдительность. Не проходить мимо одиноких стариков. Обращать внимание на тех, кто, на первый взгляд, странно себя ведет. Помните, часто пропадают пенсионеры, которым необходима медицинская помощь. Старики могут быть дезориентированы. В случае чего, следует обратиться в полицию - 02, к волонтерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU