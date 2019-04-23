Под Липецком несовершеннолетний вскрыл гараж и украл мопед

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-23T09:10:55+03:00

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В минувший понедельник, 22 апреля, в отделение полиции обратился 54-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в период с 21 на 22 апреля неизвестный сорвал навесной замок с его гаража, что расположен возле дома по переулку Колхозный в Добровском районе. Из гаража злодей украл мопед.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний парень - местный житель. Расследование продолжается.

За прошедшие сутки раскрыто 1 ранее совершенное преступление. Так, в декабре прошлого года из сетевого магазина в Чаплыгинском районе украли товарно-материальные ценности. На преступление пошел неработающий 22-летний житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU