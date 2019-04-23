В Липецке и области все еще болеют ОРВИ: 3 908 человек за неделю

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-23T09:39:54+03:00

В областном центре за неделю вирусы подхватили более 2,5 тыс. человек

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За прошедшую неделю в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 3 908 человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога на 30%. Большинство из заболевших составляют дети до 14 лет - 76,3% из числа обратившихся за медпомощью. Госпитализировано 4% заболевших.

2 674 человека заболели в Липецке. Чаще всего липчане и жители области подхватывают негриппозные респираторные вирусы - вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы.

Как отметили в Роспотребнадзоре, осень 47% населения региона сделали прививку от гриппа, что позволило удержать заболеваемость на неэпидемическом уровне. На протяжении всего эпидсезона заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышала порогового уровня. У привитых вакцина в 9,95 раз снизила риск заболевания гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU