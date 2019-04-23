Ночью под Липецком "Лексус" врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-23T09:49:46+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 239 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 53 человека не стали пристегиваться во время движения. 905 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 11 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 22 апреля, в Липецке на улице Ферросплавная случилось ДТП. 20-летний водитель "Ауди-80" врезался в "Ауди-100" под управлением 53-летнего мужчины. Пострадал водитель первой иномарки. Парня доставили в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

В Елецком районе на трассе М4 "Дон" 37-летний водитель "Лексуса LX570" не справился с управлением. Это произошло в 3 часа ночи. Машина въехала в металлическое ограждение, а после опрокинулась в кювет. Пострадал водитель иномарки и его 62-летний пассажир. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU