С 6 мая в Липецке начнут отключать горячую воду

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-23T10:04:51+03:00

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В мае в Липецке стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО "Квадра". Горячую воду начнут отключать с 6 мая. Чуть позже энергетики сообщат график отключения горячего водоснабжения. О сроках "опрессовки" с указанием улиц компания проинформирует дополнительно.

Напомним, в этот вторник, 23 апреля, в областном центре завершается отопительный сезон. Отопление отключат во всех домах города. Исключение составят объекты здравоохранения и образования. Там тепло отключат по заявкам руководителей.

В этот день в Липецке солнечно. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Ветер переменных направлений 8-11 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU