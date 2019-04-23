За неделю в Липецке сгорели 4 садовых домика

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-23T11:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке увеличилось количество возгораний сухой травы и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС. Причина пожаров - поджог людьми сухой травы и мусора, дабы избавиться от них. Данный способ ни к чему хорошему не приводит. Зачастую, огонь перекидывается на лесные массивы, постройки.

За прошедшую неделю в садоводческом товариществе сгорели 4 садовых домика. Всего произошло 17 возгораний. Общая площадь возгорания сухой травы и мусора в городе - 9,7 га.

Спасатели напоминают липчанам, что нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не сжигать мусор, не устраивать палы сухой травы. Чтобы избежать во время пожара перехода огня с одного здания на другое, следует очистить двор от мусора и сухой травы. Не оставляйте на солнце бутылки и осколки стекла. Объясните детям, насколько опасно жечь траву, разводить костры.

Кстати, за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит от 2 до 3 тыс. рублей штрафа, должностным лицам от 6 до 15 тыс. рублей. В случае пожара звонить по телефонам "101" или "112".

В Липецке горит трава.Пожар тушат пожарные

ИСТОЧНИК KP.RU