2019-04-23T11:59:58+03:00
Происшествия

За неделю в Липецке сгорели 4 садовых домика

Липчане сжигают сухую траву и мусор, а потом случаются пожары [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане сжигают сухую траву и мусор, а потом случаются пожарыЛипчане сжигают сухую траву и мусор, а потом случаются пожарыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке увеличилось количество возгораний сухой травы и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС. Причина пожаров - поджог людьми сухой травы и мусора, дабы избавиться от них. Данный способ ни к чему хорошему не приводит. Зачастую, огонь перекидывается на лесные массивы, постройки.

За прошедшую неделю в садоводческом товариществе сгорели 4 садовых домика. Всего произошло 17 возгораний. Общая площадь возгорания сухой травы и мусора в городе - 9,7 га.

Спасатели напоминают липчанам, что нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Не сжигать мусор, не устраивать палы сухой травы. Чтобы избежать во время пожара перехода огня с одного здания на другое, следует очистить двор от мусора и сухой травы. Не оставляйте на солнце бутылки и осколки стекла. Объясните детям, насколько опасно жечь траву, разводить костры.

Кстати, за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит от 2 до 3 тыс. рублей штрафа, должностным лицам от 6 до 15 тыс. рублей. В случае пожара звонить по телефонам "101" или "112".

В Липецке горит трава.Пожар тушат пожарные

ИСТОЧНИК KP.RU

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