За 4 дня рейда по пешеходным переходам в Липецке поймали 32 нарушителя

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-23T13:22:05+03:00

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В ГИБДД озвучили тоги рейда по пешеходным переходам, который проходил в конце прошлой недели. Стражи порядка, а также сотрудники ПДН и участковые дежурили у переходов в разных районах города.

В мероприятиях принимали участие не только автоинспекторы, а также принимали волонтеры дворца молодежи «Октябрь». Они выходили к дороге с флажками и табличками, и таким путем призывали водителей сбавить скорость у пешеходного перехода.

Автоинспекторы 4 дня дежурили на переходахФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе, за время дежурства экипажи ДПС составили на нарушителей 32 административных протокола. Во всех случаях на нарушения ловили только водителей, которых штрафовали за непредставление преимущества пешеходам. Кстати, штраф по статье 12.18 КоАП РФ для водителей составляет от 1500 до 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU