2019-04-23T13:49:05+03:00
Общество

Липецкие яйца оказались самыми лучшими в стране

Куриные яйца проверяли даже на прочность и стойкость краски
Лия МУРАДЬЯН
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Плохих яиц в продаже не нашлиПлохих яиц в продаже не нашлиФото: Архив КП
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В преддверии пасхи Роскачество проверило производителей куриных яиц. Как сообщает ведомство, в ходе отбора исследовали десятки торговых марок по всей стране. Столовые куриные яйца проверяли не только на соответствие требованиям безопасности и качества, но и на способность скорлупы удерживать праздничную краску.

Специалисты отметили, что в целом на российском рынке качественные и свежие яйца. Ни у одной из марок не нашли несвежих яиц, а также антибиотиков, кишечных палочек или сальмонеллеза.

Но в самые лучшие оказались в Липецкой области. Торговая марка «Самое вкусное», которая изготовляется на птицефабрике «Красный колос» под Липецком. Еще одна марка «Лента» из Санкт-Петербурга.

На указанных предприятиях уже провели технический аудит и присвоили товарам Знак качества. Также сотрудники Роскачества проверяли яйца на прочность – роняли сумку с яйцами с 30-сантиметровой высоты, как это иногда случается у покупателей. В ходе эксперимента выяснилось, что меньше бьются яйца в картонных упаковках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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