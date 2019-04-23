В Липецке маляр сорвался с высоты девятого этажа

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-23T15:22:42+03:00

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Трагический несчастный случай произошел в этот вторник, 23 апреля, на улице Водопьянова в Липецке. Там рабочие ремонтировали фасад многоэтажно дома. По словам очевидцев, монтажник не удержался на страховочном тросе и рухнул вниз с высоты девятого этажа.

Мужчина мгновенно скончался на месте. По факту гибели человека проходит доследственная проверка. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личность погибшего установлена. Им оказался 57-летний рабочий, который выполнял малярные работы.

В какой организации работал мужчина, насколько соблюдалась техника безопасности и кто виноват в гибели человека, теперь предстоит разобраться правоохранительным органам. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU