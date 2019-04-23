Мальчика, обожженного неудачным фаер-шоу в Липецке, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-23T16:28:16+03:00

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5-летнего мальчика, который получил серьезные ожоги в свой день рождения, выписали из больницы. Напомним, ужасный случай произошел 18 февраля этого года в селе Сырском. Родители решили устроить своему ребенку сюрприз в день рождения – фаер-шоу. Правда, подручными средствами. Они посмотрели в интернете, как сделать огненную смесь. Смешали указанные компоненты, а также влили туда спирт.

Непосредственно во время самого фаер-шоу спиртовая смесь попала на лицо и руки мальчика. Мать подожгла изготовленное «блюдо» и ребенок вспыхнул. Пострадавшего госпитализировали с ожогами III степени тела и лица в областную детскую больницу. Мальчик получил ожоги 35% поверхности тела. Через несколько дней его перевели в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование продолжается.

- Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР. – После чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения тем, кто причастен к несчастному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU