В Липецкой области установили 4 класс горимости лесов

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-23T15:50:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с установившейся сухой и солнечной погодой в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, со среды, 24 апреля, в регионе устанавливается 4 класс горимсоти лесов – это считается наиболее высокой степенью пожарной опасности. Выше только 5 класс – чрезвычайная степень.

При высоком классе горимости существуют особые рекомендации населению. Категорически запрещено разводить костры в лесах, на берегах рек, возле дорог и на пустырях. Нельзя выжигать траву, бросать окурки из окна машин и оставлять на природе мусор и бутылки.

При небольшом пожаре огонь нужно заливать водой или засыпать песком – не уходить пока не перестанет тлеть. В случае лесного пожара из леса нужно выходить только вдоль фронта огня и не пытаться обогнать пожар.

В случае пожара сразу звонить: «112» или «010» или «001».

ИСТОЧНИК KP.RU