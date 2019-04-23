В Липецке прорвало трубу и затопило площадь Петра Великого

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-23T16:21:50+03:00

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В этот вторник, 23 апреля, в Липецке затопило площадь Петра великого. Судя по записи с камер очевидцев, площадь потопа оказалась весьма обширная. ЧП случилось после полудня. Под воду ушла дорога у Арбитражного суда, а также залило часть территории ближе к Нижнему парку.

Потоп на площади Петра в Липецке.Видео [id27416543 @vanzorik_48]

Что именно там произошло, сейчас разбираются коммунальные службы. Как пояснили в пресс-службе ЛГЭКА, очевидно, что это прорыв, но где именно произошла утечка выясняют сотрудники компании. Не исключено, что коммунальщикам придется разрыть часть территории, чтобы найти источник утечки.

В Липецке затопило площадь Петра Великого.Видео juliannearhi

Напомним, что в этот день в Липецке закончился отопительный сезон. Отопления в квартирах не будет уже к вечеру, а в общественных организациях будут отключать по заявкам руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU