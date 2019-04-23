В среду 5 улиц Липецка останутся без света, а жители Сырского Рудника без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-23T16:26:29+03:00

В Липецке в среду отключат свет и горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 24 апреля, в Липецке ожидается отключение света и горячей воды. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», завтра в областном центре на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Чапаева, Кольцевая, Студёновская, Тимура Фрунзе, Салтыкова – Щедрина.

С 9 утра до 4 часов вечера электроэнергию отключат в домах по улице Фабричная.

Также в этот день без горячей воды останутся жители Сырского Рудника. Воду отключат в 9 часов утра. Горячую воду обещают дать к 2 часам дня.

За дополнительной информацией липчане могут обратиться в диспетчерскую организации по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU