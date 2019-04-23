В Липецкой области уволили директора колледжа, где изнасиловали студента

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-23T16:39:11+03:00

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Управление образования Липецкой области огласило результат проверки по жуткому надругательству над студентом в одном из районных колледжей региона. Напомним, первокурсники изнасиловали студента черенком от швабры в начале марта этого года. По словам местных, все произошло после расставания с девушкой, которая решила отомстить бывшему парню, подговорив приятелей. Над студентом долго измывались, а потом заманили на вписку, напоили и изнасиловали. Парень попал в больницу с внутренним кровотечением.

Прокуратура установили, что педагоги обо всем знали, но почти месяц замалчивали, укрывая участников тяжкого преступления. После того, как инцидент дошел до правоохранителей, СК задержал троих фигурантов дичайшей вписки. Отдельно под уголовную статью об укрывательстве попало руководство учебного заведения. А проверка областного управления образования закончилась увольнением.

– В ходе выездной проверки управления образования и науки Липецкой области дана оценка действиям администрации колледжа, – говорится в официальном заявлении ведомства. – Директор колледжа освобожден от занимаемой должности с 22 апреля 2019 года.

Также управление разослало предупреждения во все образовательные учреждения региона, где руководителям напомнили о статьях закона, касательно преступлений в отношении несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU