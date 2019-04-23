Липчан приглашают на субботники

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-23T16:56:26+03:00

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В Липецке стартовала череда субботников. Мэрия приглашает активных и неравнодушных липчан, а также предприятия принять участие в данных мероприятиях. Присоединиться к городским уборкам можно записавшись по телефону 239-665, либо отправив заявку на адрес: popova-sm@cominfo.lipetsk.ru.

Напомним, что в минувшие выходные горожане и чиновники расчистили территории возле леса на ЛТЗ, сквер им. Маркова, парки областного центра. Там убрали сухую листву и мусор, скопившийся за зиму. На участках в городе высадили сотни деревьев и кустарников. В Липецке планируется целый комплекс мероприятий по озеленению, наведения порядка на участках, прилегающих к водоемам, трассам, лесополосам, железнодорожным и автобусным станциям.

ИСТОЧНИК KP.RU