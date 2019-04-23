В Липецкой области появились поддельные купюры 2000 рублей
По данным липецкого отделения Центробанка, в регионе стало меньше фальшивых банкнот. Так за 3 месяца этого года в банковском секторе выявили 44 поддельных купюры, во всех случаях это были российские рубли. Весной прошлого года фальшивок было 56.
Большая часть подделок традиционно купюры достоинством в 5000 рублей, таких фальшивых нашли 22 штуки. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. 1000-рублевых подделок этой весной обнаружили 13 – на две меньше, чем в 2018.
Несмотря снижение общего количества подделок, в Липецкой области появились фальшивки новых банкнот в 2000 рублей. Таких этой весной нашли семь штук. Еще обнаружили две липовые пятисотки.
Поддельной иностранной валюты в этом сезоне в Липецкой области не было. Тогда как в прошлом году на территории ЦФО обнаружили 292 штуки поддельных долларов США.
ИСТОЧНИК KP.RU