В Липецкой области появились поддельные купюры 2000 рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-23T17:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным липецкого отделения Центробанка, в регионе стало меньше фальшивых банкнот. Так за 3 месяца этого года в банковском секторе выявили 44 поддельных купюры, во всех случаях это были российские рубли. Весной прошлого года фальшивок было 56.

Большая часть подделок традиционно купюры достоинством в 5000 рублей, таких фальшивых нашли 22 штуки. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. 1000-рублевых подделок этой весной обнаружили 13 – на две меньше, чем в 2018.

Несмотря снижение общего количества подделок, в Липецкой области появились фальшивки новых банкнот в 2000 рублей. Таких этой весной нашли семь штук. Еще обнаружили две липовые пятисотки.

Поддельной иностранной валюты в этом сезоне в Липецкой области не было. Тогда как в прошлом году на территории ЦФО обнаружили 292 штуки поддельных долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU