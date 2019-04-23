Перестроенный за 200 млн. рублей стадион «Металлург» в Липецке разваливается

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-23T18:26:13+03:00

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В этот вторник, 23 апреля, в горсовете Липецка депутаты заслушали отчет спикера Игоря Тинькова о работе парламента в прошлом году. По завершению отчета, депутаты подняли вопрос о жутком состоянии, в котором пребывает недавно перестроенный стадион «Металлург».

Напомним, стадион строили больше года, планировалось, что он станет тренировочной площадкой к ЧМ по футболу – 2018, но не стал. Выделенных на реконструкцию 100 миллионов рублей не хватило и строителям добавили еще 100. В итоге, на отремонтированном за 200 млн. объекте теперь разваливаются трибуны.

Перестроенный за 200 млн. р стадион "Металлург" в ужасном состоянии.

Вопрос подняла депутат Александра Гвозденко. Она предложила создать комиссию, которая выедет на место и разберется, почему стадион в ужасном состоянии. В ситуации обещала разобраться и.о мэра Липецка Евгения Уваркина.

– По стадиону мы понимаем, и оцениваем состояние, – сказала Евгения Уваркина. – На этой неделе мы сделаем выездное совещание вместе с депутатами, чтобы оценить какие работы, в том числе в рамках гарантийных обязательств, должны быть выполнены. Порядок надо наводить.

ИСТОЧНИК KP.RU