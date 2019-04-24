Неделю назад под Липецком пропала девушка в красной куртке

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-24T07:29:31+03:00

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В Липецкой области пропал подросток. 16-летняя Камагина Елена Васильевна ушла из дома в селе Волово. Девушка исчезла на прошлой неделе во вторник, 16 апреля. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с того дня о местонахождении девушки ничего не известно.

Приметы: на вид 16-17 лет, светлые волосы, худощавого телосложения.

Была одета: красная куртка.

Всех, кто видел Елену Камагину или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Также полезную для поиска информацию можно отправить на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU