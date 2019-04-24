В Липецке безработный, угрожая пистолетом, похитил в магазине 26000 рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-24T09:45:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в отдел полиции Липецка обратился руководитель магазина, расположенного на улице Московской. В заявлении указано, что днем 21 апреля в магазин вошел неизвестный. Он начал угрожать предметом, похожим на пистолет и похитил из магазина около 26 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 25-летний липчанин.

Если его вину докажут, то согласно ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому - 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU