2019-04-24T09:45:55+03:00
Происшествия

В Липецке безработный, угрожая пистолетом, похитил в магазине 26000 рублей

Предполагаемого преступника задержали правоохранители
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Злодей вынес из магазина в Липецке деньгиЗлодей вынес из магазина в Липецке деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На днях в отдел полиции Липецка обратился руководитель магазина, расположенного на улице Московской. В заявлении указано, что днем 21 апреля в магазин вошел неизвестный. Он начал угрожать предметом, похожим на пистолет и похитил из магазина около 26 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 25-летний липчанин.

Если его вину докажут, то согласно ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому - 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По брошенным в квартире истощенным детям в Липецке возбудят уголовное дело
В Липецке тройное столкновение с участием фуры попало на видео
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Елена Латышева: «Я верю, что добро и созидание есть в каждом из нас»
В Липецке с улицы Стаханова угнали "Мицубиси Оутлендер"
Игорь Артамонов встретился с участниками конкурса «Лидеры региона»
Павел Путилин: «Принимая решения, мы в первую очередь учитываем интересы избирателей»
В Липецке "Рено" влетел в "Субару": пострадала женщина
Неделю назад под Липецком пропала девушка в красной куртке
Перестроенный за 200 млн. рублей стадион «Металлург» в Липецке разваливается
Липчанин попросил у приятеля сотовый для выхода в сеть и тут же его продал
В Липецкой области появились поддельные купюры 2000 рублей
В Липецке проводили в армию 35 новобранцев
Липчан приглашают на субботники
В Липецкой области уволили директора колледжа, где изнасиловали студента
В среду 5 улиц Липецка останутся без света, а жители Сырского Рудника без горячей воды
В Липецке прорвало трубу и затопило площадь Петра Великого
В Липецкой области установили 4 класс горимости лесов
Господдержка ИЖС в России начнется с Липецкой области