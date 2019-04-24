2019-04-24T10:17:32+03:00
Происшествия

В Липецке с улицы Стаханова угнали "Мицубиси Оутлендер"

Предполагаемый преступник - неработающий 28-летний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители задержали предполагаемого угонщикаПравоохранители задержали предполагаемого угонщикаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший вторник, 23 апреля, в отделение полиции обратился 48-летний липчанин. В своем заявлении он указал, что в ночь с 19 на 20 апреля кто-то угнал его автомобиль "Мицубиси Оутлендер". Иномарка была припаркована у дома по улице Стаханова. По информации пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители смогли установить личность предполагаемого преступника и задержать его. Угонщиком оказался неработающий 28-летний житель Липецка.

Также за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. 5 апреля у 75-летней пенсионерки обманом похитили деньги. Некто сообщил ей, что ее сыну грозит уголовная ответственность. И чтобы избежать наказания, нужно 4500 рублей. Бабушка поверила неизвестному и перевела деньги. Мошенником оказался неработающий 46-летний житель Грязей.

Напомним, на днях в Липецке произошло еще одно преступление. Мужчина ворвался в магазин на улице Московской и, угрожая пистолетом, похитил 26 тыс. рублей. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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