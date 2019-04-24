2019-04-24T10:39:30+03:00
Происшествия

В Липецке тройное столкновение с участием фуры попало на видео

Авария спровоцировала пробку в районе остановки "Кольцо 9 микрорайона" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись фура и 2 легковушкиВ Липецке столкнулись фура и 2 легковушкиФото: скрин с видео
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Этим утром, 24 апреля, в Липецке произошло тройное ДТП. В районе остановки "Кольцо 9 микрорайона" столкнулись 2 легковушки и фура. Кульминационный момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По кольцу движется фура. Со стороны улицы Вермишева автомобили ждут своей очереди, чтобы въехать на кольцо. Машина черного цвета слишком сильно выезжает вперед. В нее врезается грузовик. От удара легковушка отлетает в рядом стоящий серый автомобиль.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако, происшествия спровоцировало большую пробку.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе 1 384 раза водители нарушили правила дорожного движения. Нередко игнорирование правил приводит к серьезным последствиям. Так, на улице Сырская столкнулись "Рено Логан" и "Субару". Автоледи за рулем последней иномарки понадобилась помощь медиков.

В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись 2 легковушки и фура.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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