Пропавшую под Липецком девушку в красной куртке нашли

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-24T11:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области нашли пропавшую неделю назад 16-летнюю девушку, которая ушла из дома в селе Волова. Напомним, несовершеннолетнюю искали с прошлого вторника, 16 апреля. Как сообщили в эту среду, 24 апреля волонтеры «Поиска пропавших детей», девушку нашли живую и здоровую, и вернули домой.

Отметим, что на данный момент в Липецке и области нашли всех сбегавших этой весной подростков. А также волонтеры и сотрудники полиции отыскали потерявшихся пенсионеров. К несчастью, последний 90-летний дедушка, который пропал в районе Сырского Рудника, был найден мертвым.

Волонтеры и сотрудники полиции просят людей проявлять бдительность, не проходить мимо дезориентированных одиноких стариков на улице, обращать внимание на растерянных детей, которые находятся в общественном месте без сопровождения взрослых. Если пропадает ребенок или беспомощный пожилой человек, нужно сразу обращаться в полицию – 02, а также к волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18.

ИСТОЧНИК KP.RU