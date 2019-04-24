2019-04-24T13:02:11+03:00
Общество

В Липецкой области запретили въезжать в леса

Ограничение будет действовать с 25 апреля по 15 мая
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан просят не ходить в лесЛипчан просят не ходить в лесФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В связи высоким классом пожарной опасности в Липецкой области вводится запрет на въезд в леса. Как сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства, ограничение пребывания граждан в лесах и въезд транспорта будет действовать с 25 апреля по 15 мая. Соответствующее постановление подписали 23 апреля.

В связи с ограничением лесники и правоохранительные органы установят на въездах в леса контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами. На КПП будут вести учет граждан и транспорта, которые въезжают в лесные массивы. Также по лесам будут ходить патрули и ловить нарушителей режима. Жителям будут напоминать о правилах пожарной безопасности.

На время действия ограничения управление лесного хозяйства убедительно просит жителей Липецка и области пока не ходить в лес и не въезжать на территорию лесных массивов на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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