На пасху в Липецке перекроют проезды к кладбищам

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-24T13:33:58+03:00

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В Липецке к Пасхе расчищают территорию и приводят в порядок дороги к Городскому, Косыревскому и Студеновскому кладбищам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за массового посещения мест захоронения 28 апреля временно перекроют проезд к кладбищам для транспорта.

Дороги временно закроют с 6 до 17.00 на участках: Северный проезд от улицы Московской до Универсального проезда; Универсальный проезд от автобусной остановки «Сады № 1» до здания № 11; Улица Зеленая от дома № 78 до улицы Ильича; дорога у Косыревского кладбища.

Чтобы людям было удобней, на Пасху к кладбищам откроют 5 временных маршрутов, всего будут работать 24 автобуса со специальным указателем. До Косыревского кладбища будут ходить автобусы от остановок «Техуниверситет» и «Сырский Рудник». До кладбища в районе ЛТЗ – на остановке «площадь Клименкова» и автобусы №19. До села Казинка автобусы будут ждать на остановке «поселок Дачный». До кладбищ в Новоселкино и Желтые Пески можно будет уехать от «Автостанциии Сокол».

Автобусы будут ездить туда и обратно до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU