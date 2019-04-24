В Липецке Быханов сад закроют до конца лета

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-24T17:14:45+03:00

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В Липецке приступили к реконструкции парка Быханов сад. На ремонт планируется направить около 127 млн. рублей. Со стороны улицы Тельмана рабочие уже начали демонтировать бордюрный камень и асфальтобетон. Основные работы начнутся 1 мая. С этого дня парк полностью закроют. Парк снова примет липчан только в конце лета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, при реконструкции территории решили взять за основу концепцию архитекторов из Казани. У центрального входа в парк находится стенд, на котором можно посмотреть, как преобразится Быханов сад. В журнал можно внести контруктивные предложения по поводу изменений.

В парке планируют обновить плиточное и асфальтное покрытие аллей. Здесь появятся спортивные и игровые зоны, обустроят теннисный корт. Создадут специальную площадку для образовательных мероприятий. По уникальному дизайну изготовят арт-объекты и малые архитектурные формы. Вместо "Парка миниатюр" появится Зеленая стена, состоящая из растений особого вида. Рядом установят памятник Василию Быханову.

ИСТОЧНИК KP.RU