В Липецке не вернулся со школы 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-24T17:20:05+03:00

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В Липецке родители ищут пропавшего 7-летнего мальчика. Как следует из сообщения, которое родственники опубликовали в соцсетях, Владимир Ясинский пропал в эту среду, 24 апреля. Мальчик вышел из школы №33 в 24 микрорайоне Липецка на бульваре Шубина, 15, но домой так и не вернулся. Где сейчас находится ребенок, родные не знают.

В пресс-службе регионального УМВД «КП-Липецк» пояснили, что заявление об исчезновении мальчика в полицию пока не поступало. Автор объявления рассказала, что как раз сейчас находится в полиции, где пишет заявление.

Приметы школьника: был одет в светлую джинсовую курточку и школьные темно-синие брюки. При себе у ребенка был черный рюкзак. Родственники просят всех, кто видел мальчика после исчезновения, знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефону: +7-900-599-06-66 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU