2019-04-24T18:41:35+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Неделина сразу 2 аварии

"Инфинити" врезался в микроавтобус, а "ВАЗ" столкнулся с "Мерседесом" [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на Неделина столкнулись машиныВ Липецке на Неделина столкнулись машиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вечер, 24 апреля, в Липецке произошло сразу несколько аварий. На пересечении улиц Неделина и Горького столкнулись микроавтобус и "Инфинити". Очевидцы аварии сняли ее последствия на видео. Судя по видео, девушка за рулем иномарки врезалась в минивэн. В том, кто виноват, престоит разобраться автоинспекторам. Они уже прибыли на место происшествия.

ДТП на перекрёстке Неделина и Горького в Липецке.

Пока предыдущие страдальцы ждали сотрудников ГИБДД, рядом с ними столкнулись "Мерседес" и "ВАЗ". По словам очевидцев, водитель иномарки пытался развернуться. Пока он пытался выполнить маневр, в него влетел "ВАЗ".

В Липецке на Неделина столкнулись машины Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке на Неделина столкнулись машиныФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что чуть ранее еще одно ДТП произошло на улице Советская. Там легковушка выскочила под автобус. Пострадали пассажиры автобуса.

ДТП на Неделина в Липецке: ВАЗ врезался в Мерседес, который пытался развернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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