В Липецке на улице Неделина сразу 2 аварии
В этот вечер, 24 апреля, в Липецке произошло сразу несколько аварий. На пересечении улиц Неделина и Горького столкнулись микроавтобус и "Инфинити". Очевидцы аварии сняли ее последствия на видео. Судя по видео, девушка за рулем иномарки врезалась в минивэн. В том, кто виноват, престоит разобраться автоинспекторам. Они уже прибыли на место происшествия.
ДТП на перекрёстке Неделина и Горького в Липецке.
Пока предыдущие страдальцы ждали сотрудников ГИБДД, рядом с ними столкнулись "Мерседес" и "ВАЗ". По словам очевидцев, водитель иномарки пытался развернуться. Пока он пытался выполнить маневр, в него влетел "ВАЗ".
В Липецке на Неделина столкнулись машиныФото: Лия МУРАДЬЯН
Фото: Лия МУРАДЬЯН
Напомним, что чуть ранее еще одно ДТП произошло на улице Советская. Там легковушка выскочила под автобус. Пострадали пассажиры автобуса.
ДТП на Неделина в Липецке: ВАЗ врезался в Мерседес, который пытался развернуться.
ИСТОЧНИК KP.RU