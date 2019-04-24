С кладбищ Липецка вывезли 200 м3 мусора

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-24T18:47:47+03:00

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В Липецке круглосуточно ведутся работы по подготовке кладбищ к празднику Пасхи. По информации департамента ЖКХ, с кладбищ вывезено более 200 м3 мусора. На территориях установили 58 контейнеров. Косыревское и Матырское кладбища обработали от клещей. Привели в порядок уличные туалеты и баки для воды.

Липчан призывают соблюдать правила уборки мест захоронения родных. Мусор выкидывать в специально отведенных местах. Не загораживать проезд автомобилями. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 27 и 28 апреля липецкие кладбища будут работать до 20.00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 78-37-40 и 8-900-591-54-62.

Напомним, что в праздник, 28 апреля, временно перекроют проезд к кладбищам. А также пустят 5 временных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU