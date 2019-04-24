В Липецке маленький ребенок едва не выпал с 12 этажа

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-24T19:44:10+03:00

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Трагедия едва не случилась в эту среду, 24 апреля, на улице Хренникова в Липецке. Там едва не выпал из окна 12 этажа маленький ребенок. Очевидцы случайно заметили, что малыш стоит в проеме открытого окна на подоконнике. Люди забили тревогу и позвонили в службу спасения на телефон «112».

К счастью, все обошлось. Спасатели выехали на место и напомнили родителям о правилах безопасности. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, с родителями провели профилактическую беседу и объяснили, что дети падают из окон по недосмотру взрослых.

Кстати сейчас с потеплением начинается опасный сезон, когда малыши падают с высоты, облокотившись на москитную сетку. Поэтому спасатели убедительно просят липчан не оставлять окна открытыми если дома есть дети, расставлять мебель так, чтобы малыши не могли забраться на подоконник. Также стоит поставить на окна фиксаторы, чтобы ребенок не мог их открыть. Ну и конечно же, ни в коем случае не оставлять детей одних – трагедия может произойти за секунду. В случае ЧС звонить на единый номер спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU