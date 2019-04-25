В Липецке разыскивают 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-25T08:58:27+03:00

Юная липчанка ушла из дома во вторник и до сих пор не вернулась

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В Липецке пропала девочка. 14-летняя Садуева Диана пропала в минувший вторник, 23 апреля. Она ушла из дома в районе улицы Титова областного центра. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы на вид 16 лет, крупного телосложения, волосы темно-русые ниже плеч.

Была одета: голубые джинсы, розовая толстовка, рваная джинсовая куртка.

Особые приметы: косолапость.

Всех, кто видел Диану Садуеву или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Также полезную для поиска информацию можно отправить на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU