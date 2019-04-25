20-летняя липчанка украла с карты пенсионера более 50000 рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-25T09:17:57+03:00

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В минувшую среду, 24 апреля, в отделении полиции Измалковского района обратился руководитель охранного предприятия. Оказалось, что в тот день в деревне Мокрый Семенек неизвестные проникли в магазин и украли товарно-материальные ценности. По информации пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители установили личность предполагаемых преступников. Задержаны двое неработающих жителей Орловской области, 33 и 49 лет. Кроме того, эти двое подозреваются в краже из магазина в селе Васильевка, совершенной в этот же день.

В тот же день 69-летний житель Грязинского района обратился в полицию. В своем заявлении он указал, что в период с 1 декабря по 21 марта кто-то украл с его банковской карты 51 660 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемую - 20-летнюю жительницу Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU