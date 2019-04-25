Под Липецком легковушка врезалась в мопед "Гепард"

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-25T09:37:28+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах региона выявили 1 363 нарушений правил дорожного движения. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 3 автомобилиста сели за руль в нетрезвом состоянии. 61 человек не стал пристегиваться во время движения. 934 раза водители превысили скорость на дороге. Также зафиксировано 29 ДТП, в которыхникто не пострадал.

В прошедшую среду, 24 апреля, в Липецке на улице Гагарина водитель автобуса №105 резко затормозил. В салоне упал 56-летняя пассажир. Его доставили в травматологическое отделение больницы. Там врачи оказали пострадавшему помощь, а после отпустили.

В тот же день на улице Советская едва не столкнулись автобус №6 и "Киа". По словам очевидцев, водитель иномарки хотел повернуть на Советскую с улицы Пушкина и слишком сильно "вылез" на проезжую часть. В этот момент вниз ехал автобус. Водитель резко затормозил. В итоге пострадала 52-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

В Данкове 67-летний водитель "Лады-Гранты" врезался в мопед "Гепард", под управлением 24-летнего парня. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию, потому и произошло ДТП. Информация о состоянии мопедиста уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU