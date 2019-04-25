В Липецке водитель иномарки пронесся на красный свет

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-25T10:29:18+03:00

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Очередное грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировали в Липецке. В объектив видеорегистратора попала легковушка, водитель которой проехал на красный сигнал светофора.

Это произошло в минувшую среду, 24 апреля. Автор видео ехал по улице Студеновская областного центра. Перед светофором, как и другие участники движения, он остановился. Пешеходы начали переходить дорогу.

В этот момент по крайней правой полосе двигался автомобиль. Он притормозил перед светофором, однако не остановился. Иномарка медленно катилась. После того, как липчане дошли до тратуара, водитель резко стартанул и унесся вперед. Красный свет горел еще около 7 секунд, после того, как легковушка уехала.

В Липецке иномарка рванула на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU