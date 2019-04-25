2019-04-25T11:34:15+03:00
Общество

Елец получил 30 новых автобусов

Проблема пассажирских перевозок в древнем городе решена
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня торжественно вручил символический ключ от новых автобусов руководству Ельца.

Всего в город прибыло 30 машин минского и павловского заводов, из которых 21 относится к малому классу. Каждый из автобусов рассчитан на перевозку 52 пассажиров. Семь машин среднего класса будут перевозить по 70 пассажиров, еще два больших автобуса – по 110 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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