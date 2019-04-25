2019-04-25T11:47:09+03:00
Общество

В Липецке началась акция «Георгиевская ленточка»

По городу пронесли 30-метровую ленту
Лия МУРАДЬЯН
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По Липецку пронесли 30-метровую лентуПо Липецку пронесли 30-метровую лентуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 25 апреля, в Липецке началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая традиционно проходит под девизом «Я помню! Я горжусь». Волонтеры прошли с 30-метровой оранжево-черной лентой по улице Гагарина – от парка Быханов Сад до площади Героев.

Во время шествия десятки добровольцев распространяли символ Победы и рассказывали горожанам о его истории. Кроме этого бантики из ленточек вручили первым лицам города и области, а также студентам, школьникам и другим участникам акции.

На площади Героев прошел митинг, где участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к монументу. Всего накануне Дня Победы в Липецкой области раздадут около 100 000 георгиевских ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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