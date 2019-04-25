Жительница Липецка умерла на трапе, прилетев из Таиланда

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-25T13:43:19+03:00

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Трагедия с липчанкой случилось минувшим вечером, 24 марта, в аэропорту «Внуково», где женщина умерла прямо на выходе из самолета. Как сообщают СМИ, 54-летняя женщина летела с дочкой и внучкой из Таиланда рейсом «Бангкок-Москва». Самолет приземлился в 21.00.

После того, как воздушное судно приземлилось пассажиры направились по терминалу в здание аэровокзала. В этот момент при входе в телетрап женщине внезапно стало плохо. Пассажирка потеряла сознание.

На место вызвали «Скорую помощь», но женщина скончалась до прибытия медиков. Врачам оставалось только констатировать смерть. По предварительным данным, причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность. Точную причину смерти теперь установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU