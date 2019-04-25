Под Липецком фотоловушка сняла, как бобры лепят сигнальные холмики

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-25T13:29:57+03:00

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Специалисты заметили на территории Воронежского биосферного заповедника сильно пахнущие кучки грязи. Они начали появляться на приметных местах – речных отмелях, кочках, выходящих из воды тропах. Стойкий запах чувствуется за несколько метров до находки. По словам экспертов, создатели таких кучек – бобры.

После весеннего половодья животные сооружают небольшие холмики из грязи и растительной ветоши. Затем они выделяют на них специфическое пахучее вещество – бобровую струю. Так бобры метят территорию. Еще холмики служат для химической коммуникации животных, облегчения ориентирования на семейном участке.

Кстати, к сигнальным холмикам бобров проявляют интерес копытные животные и хищные млекопитающие. Они обнюхивают кучки, а некоторые даже оставляют свои метки. На видео запечатлено, как к холмику подходят лось, косуля. А лиса предпочла внести свою лепту в строительство кучки.

Напомним, что на территории этого заповедника в марте обнаружили рысь. Животное также попалось в фотоловушку. Этих крупных кошек не видели на данной территории уже 95 лет. А в апреле в заповеднике задержали трех браконьеров.

А как ты метишь свою территорию?.В Воронежском заповеднике на границе Липецкой области обнаружили сигнальные холмики бобров

ИСТОЧНИК KP.RU