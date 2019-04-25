Липчанин запер приятеля в подвале ради 15 000

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-25T13:19:23+03:00

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В Липецком районе будут судить разбойника, который лишил свободы приятеля. Все случилось в прошлом году 9 мая. Согласно материалам дела, мужчина праздновал День Победы у себя дома с приятелем. Во время застолья, липчанин узнал, что у приятеля есть 15 000 рублей.

Сильно напившись, хозяин дома напал на гостя, избил и запер в подвале. Угрожая ножом, пьяный липчанин требовал от узника, чтобы тот отдал ему все деньги. В какой-то момент разбойник отвлекся и приятель, воспользовавшись ситуацией, смог выбраться из заточения и сбежать.

По факту возбудили уголовное дело о разбойном нападении с применением оружия – часть 2 статьи 162. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый полностью во всем сознался и прокурор направил дело в суд. Мужчине грозит до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU